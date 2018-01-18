На "изюминки" малых городов и исторических поселений из федерального бюджета могут выделить 5 млрд

Владимир Путин накануне посетил форум малых городов и исторических поселений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства назвал малые города важной составляющей нашей жизни, поскольку там живут сотни тысяч человек и в значительной степени сосредоточены религия и культура.

В качестве важнейшего направления работы президент назвал создание там комфортной среды для жизни людей. Он напомнил, что в прошлом году стартовал проект по развитию территорий, в рамках которого ежегодно из федерального бюджета будет выделяться 25 млрд руб. Данные средства распределяются с учётом численности населения, но Владимир Путин призвал министра строительства и ЖКХ Михаила Меня рассмотреть, насколько справедливо соблюдается эта пропорция.

Также президент призвал в каждом конкретном городе тщательно проанализировать конкурентные преимущества, обратить внимание на ключевые вещи, "изюминки", что позволит сделать малые города важными центрами с точки зрения туризма, развития искусства, экономики, культуры, науки.

Михаил Мень предложил провести конкурс проектов развития общественных территорий, в котором примут участие все города, численность которых не превышает 100 тыс. человек. В рамках конкурса планируется провести исследование культурного и исторического наследия города, подчёркивающего его индивидуальность. Одним из ключевых критериев будет проведение общественных обсуждений гражданами и общественными организациями. Победители должны получить грантовую поддержку, для которой Михаил Мень запросил у Владимира Путина дополнительные 5 млрд руб.