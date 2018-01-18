В Свердловской области по итогам 2017 года введено более 2,1 миллиона "квадратов" жилья

По итогам 2017 года в Свердловской области введено в эксплуатацию более 2,1 млн квадратных метров жилья. Этот показатель составляет 101% к объемам жилого строительства 2016 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным областного минстроя, в декабре в регионе введено 520 тыс. квадратных метров жилья. Большая часть построена в Екатеринбурге - 1,02 млн кв.м. В частности, в столице Среднего Урала сдано в эксплуатацию 32 дома. Среди наиболее крупных объектов – шесть домов в поселке Мичуринский, общая площадь квартир в каждом из которых составила 3,6 тыс. квадратных метров, вторая очередь жилого комплекса по улице Белинского, 177 "а"/3 - 24 тыс. "квадратов", четырехсекционный дом со встроенными помещениями на Московской, 75 - 23,4 тыс. квадратных метров, третий пусковой комплекс восьмисекционного жилого дома по проспекту Академика Сахарова, 51 - 20 тыс. квадратных метров и другие.

Отметим, что в список оконченных строек вошли четыре дома, выбывших из перечня проблемных объектов, где были нарушены права дольщиков и пайщиков. Речь идет о доме повышенной этажности по улице Академика Постовского, 6/2, а также о трех домах ЖСК "Западный" по улице Очеретина.

Также высокие результаты ввода жилья традиционно показали города-спутники уральской столицы. В Березовском за прошлый год введено 121,7 тыс. квадратных метров, в Сысертском городском округе - 92,3 тыс. квадратных метров, в Первоуральске – почти 60 тыс. квадратных метров, в Среднеуральске – 37,4 тыс. квадратных метров. Объемы ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями выросли в 41 муниципалитете области.

"В 2017 году, несмотря на все сложности, наш строительный комплекс сохранил высокие темы жилищного строительства. Также о динамике развития отрасли говорит рост нежилого строительства – в минувшем году введено в 1,5 раза больше квадратных метров, чем в прошлом", – прокомментировали ситуацию министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Как отметил глава областного минстроя, в 2018 году, помимо сохранения темпов жилищного строительства, предстоит возвести целый ряд социально значимых объектов: образовательных учреждений, спортивный объектов, начнется работа над трамвайной веткой, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму.