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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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В Свердловской области по итогам 2017 года введено более 2,1 миллиона "квадратов" жилья
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строительство новостройка (2012) | Фото: Накануне.ru

По итогам 2017 года в Свердловской области введено в эксплуатацию более 2,1 млн квадратных метров жилья. Этот показатель составляет 101% к объемам жилого строительства 2016 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным областного минстроя, в декабре в регионе введено 520 тыс. квадратных метров жилья. Большая часть построена в Екатеринбурге - 1,02 млн кв.м. В частности, в столице Среднего Урала сдано в эксплуатацию 32 дома. Среди наиболее крупных объектов – шесть домов в поселке Мичуринский, общая площадь квартир в каждом из которых составила 3,6 тыс. квадратных метров, вторая очередь жилого комплекса по улице Белинского, 177 "а"/3 - 24 тыс. "квадратов", четырехсекционный дом со встроенными помещениями на Московской, 75 - 23,4 тыс. квадратных метров, третий пусковой комплекс восьмисекционного жилого дома по проспекту Академика Сахарова, 51 - 20 тыс. квадратных метров и другие.

Отметим, что в список оконченных строек вошли четыре дома, выбывших из перечня проблемных объектов, где были нарушены права дольщиков и пайщиков. Речь идет о доме повышенной этажности по улице Академика Постовского, 6/2, а также о трех домах ЖСК "Западный" по улице Очеретина.

Также высокие результаты ввода жилья традиционно показали города-спутники уральской столицы. В Березовском за прошлый год введено 121,7 тыс. квадратных метров, в Сысертском городском округе - 92,3 тыс. квадратных метров, в Первоуральске – почти 60 тыс. квадратных метров, в Среднеуральске – 37,4 тыс. квадратных метров. Объемы ввода жилья по сравнению с прошлогодними показателями выросли в 41 муниципалитете области.

"В 2017 году, несмотря на все сложности, наш строительный комплекс сохранил высокие темы жилищного строительства. Также о динамике развития отрасли говорит рост нежилого строительства – в минувшем году введено в 1,5 раза больше квадратных метров, чем в прошлом", – прокомментировали ситуацию министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Как отметил глава областного минстроя, в 2018 году, помимо сохранения темпов жилищного строительства, предстоит возвести целый ряд социально значимых объектов: образовательных учреждений, спортивный объектов, начнется работа над трамвайной веткой, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

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18.01.2018 08:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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В Свердловской области по итогам 2017 года введено более 2,1 миллиона "квадратов" жилья
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