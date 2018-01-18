В Шереметьево можно будет улететь на "Уральских авиалиниях"

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в московский аэропорт Шереметьево начнет летать авиакомпания "Уральские авиалинии", пишут "Ведомости" со ссылкой на гендиректора и владельца "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.

По его словам, уже с конца марта "УА" начнут выполнять рейсы из Шереметьево в Екатеринбург, Сочи и Симферополь. Сейчас авиакомпания летает в Домодедово, это один из двух ее хабов (второй – Кольцово).

Из каждого из трех городов будет выполняться один вылет в сутки.

Напомним, что на днях губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за задержек рейсов.