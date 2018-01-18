Пентагон опроверг данные о создании новой армии на границе в Сирии

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения в Сирии призваны защитить беженцев, а также помешать боевикам "Исламского государства" (запрещено в РФ - прим.) совершать новые вылазки против США и их союзников.

В Пентагоне заявили, что "силы безопасности" в Сирии, которые тренируют США, не являются "новой армией или пограничной службой".

Также в Пентагоне заявили, что учитывают интересы Турции в Сирии и поддерживают "союзника по НАТО в антитеррористических усилиях". При это в ведомстве отметили, что понимают обеспокоенность Анкары.

Напомним, ранее в Турции сообщили, что американские власти легализуют террористов, создавая "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов "Союза демократических сил".