"Аэрофлот" отменил рейсы в Италию и обратно из-за национальной забастовки в стране

"Аэрофлот" внес изменения в расписание рейсов в Италию и обратно на 19 января 2018 года. Как сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, причиной стало проведение национальной забастовки итальянских компаний по наземному обслуживанию.

Так, отменены следующие рейсы 19 января:

SU2402/2403 Шереметьево - Рим - Шереметьево

SU2410/2411 Шереметьево - Милан - Шереметьево

SU2418/2419 Шереметьево - Рим - Шереметьево

SU2596/2597 Шереметьево - Венеция - Шереметьево

SU2612/2613 Шереметьево - Милан - Шереметьево

SU2404/2405 Шереметьево - Рим - Шереметьево.

Кроме этого, изменено время вылета рейсов 19 января (указано московское время):

SU2412/2413 Шереметьево - Милан - Шереметьево, время расписания 14:50/19:25.

Планируемое время вылета: 16:25/21:25.

SU2414/2415 Шереметьево - Милан - Шереметьево, время расписания 20:50/02:10.

Планируемое время вылета: 22:55/03:05.

SU2406/2407 Шереметьево - Рим - Шереметьево, время расписания 11:30/16:20.

Планируемое время вылета: 16:15/21:25.

SU2408/2409 Шереметьево - Рим - Шереметьево, время расписания 14:40/19:25

Планируемое время вылета: 17:40/22:40.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота". Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования "Аэрофлота": +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно забастовки проходили в Греции. В связи с этим Ростуризм выступал с предупреждением к путешественникам.