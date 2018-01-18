В Челябинске двум мужчинам, до смерти забивших своих друзей-собутыльников, предъявлено обвинение

В Челябинске предъявлено обвинение двум мужчинам, которые насмерть забили своих собутыльников.

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В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, трагедия произошла вечером 4 января в квартире одной из жертв в Курчатовском районе города. Следователи СК вместе с сотрудниками полиции установили личности злоумышленников и задержали их. Удалось установить, что в ходе совместного распития спиртного у потерпевших и подозреваемых произошел конфликт на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемые избили потерпевших, нанеся им смертельные травмы.