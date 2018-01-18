В Екатеринбурге открылся штаб Путина

В Екатеринбурге открылся избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. В открытии приняли участие пять сопредседателей.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об открытии штаба на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель штаба, руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева: "В Екатеринбурге открылся избирательный штаб Владимира Путина".

Она также отметила, что три сопредседателя штаба из пяти - представители ОНФ.

Помимо Жанны Рябцевой, сопредседателями штаба стали: председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков, герой России Сергей Воронин, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и доверенное лицо президента Анастасия Немец.

Как уточнила Жанна Рябцева, в настоящее время в Свердловской области уже собрано более 20 тыс. подписей в поддержку кандидата в президенты, однако на этом работа не заканчивается.

"Сейчас главное – сбор подписей. Продолжаем работать!" - отметила Рябцева.

Она также добавила, что ответственные за работу с обращениями граждан и за работу с волонтерами – активисты Народного фронта.

Напомним, по данным на 16 января, всего в России в поддержку кандидата Путина собрано более 1 млн подписей.