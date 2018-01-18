500 рабочих мест и 4,5 млрд инвестиций. Борис Дубровский поставил Агентству инвестиционного развития региона задачи на 2018 год

Губернатор Борис Дубровский утвердил плановые показатели на 2018 год для Агентства инвестиционного развития Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На заседании наблюдательного совета, которое провел губернатор, участники подвели итоги работы организации за 2017 год. В прошлом году специалисты организации содействовали в реализации 53 инвестпроектов. Директор АИР региона Анатолий Лобко отметил проекты АО "Втор-Ком" и ООО "Грани Таганая", реализация которых приведет к созданию более 500 новых рабочих мест. Также были реализованы инвестпроекты по выпуску тяжелых машин Заводом тяжелых машин, производству изделий из камня московской компании "Стонекс групп".

Борис Дубровский поставил специалистам Агентства ряд задач на 2018 год. Это совокупный объем инвестиций, вложенных в проекты, 4,5 млрд руб. и не менее 500 новых рабочих мест.

"Считаю, что в проектах, реализуемых при содействии Агентства, должно быть создано не менее 500 рабочих мест, в том числе 100 высокопроизводительных. Нужно продолжать работу по реализации проектов совместно с федеральными институтами развития", - подчеркнул губернатор Челябинской области.