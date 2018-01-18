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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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500 рабочих мест и 4,5 млрд инвестиций. Борис Дубровский поставил Агентству инвестиционного развития региона задачи на 2018 год
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форум в Сочи, Борис Дубровский, (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский утвердил плановые показатели на 2018 год для Агентства инвестиционного развития Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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На заседании наблюдательного совета, которое провел губернатор, участники подвели итоги работы организации за 2017 год. В прошлом году специалисты организации содействовали в реализации 53 инвестпроектов. Директор АИР региона Анатолий Лобко отметил проекты АО "Втор-Ком" и ООО "Грани Таганая", реализация которых приведет к созданию более 500 новых рабочих мест. Также были реализованы инвестпроекты по выпуску тяжелых машин Заводом тяжелых машин, производству изделий из камня московской компании "Стонекс групп".

Борис Дубровский поставил специалистам Агентства ряд задач на 2018 год. Это совокупный объем инвестиций, вложенных в проекты, 4,5 млрд руб. и не менее 500 новых рабочих мест.

"Считаю, что в проектах, реализуемых при содействии Агентства, должно быть создано не менее 500 рабочих мест, в том числе 100 высокопроизводительных. Нужно продолжать работу по реализации проектов совместно с федеральными институтами развития", - подчеркнул губернатор Челябинской области.

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18.01.2018 08:14 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб


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500 рабочих мест и 4,5 млрд инвестиций. Борис Дубровский поставил Агентству инвестиционного развития региона задачи на 2018 год
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