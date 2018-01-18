Пострадавшие в пермской школе дети идут на поправку. Один уже покинул больницу

Учительница и ученики, пострадавшие в пермской школе №127, постепенно идут на поправку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

По состоянию на 18 января, 8.00 в Краевой детской клинической больнице вместе с родителями находятся семь детей. Все дети в удовлетворительном состоянии, у всех отмечается положительная динамика. Ребенок, состояние которого ранее оценивалось как тяжелое, переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Одного школьника врачи уже выписали из больницы. Сейчас он проходит лечение на дневном стационаре. Еще одного пострадавшего направили в Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. На данный момент повторная операция не показана, назначена консервативная терапия, примерной длительностью 10-14 дней. После чего будет проведено дополнительное обследование, и принято решение о дальнейшей тактике ведения пациента.

Учительница до сих пор находится в реанимации в состоянии средней тяжести, в сознании, отмечается положительная динамика. Подростки - в отделении сосудистой хирургии в стабильном состоянии. Напомним, им предъявлено обвинение. После того, как их состояние улучшится, оба будут переведены в СИЗО.

17 января больницы посетил главный специалист - психиатр минздрава РФ Зураб Кекелидзе. Специалист провел беседы с родителями, пациентами и обсудил с пермскими коллегами дальнейшую тактику работы.