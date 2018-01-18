Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза - до $31,3 млрд. В 2016 году он составил $19,8 млрд, говорится в материалах Банка России.
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"В противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер", - сообщает ЦБ.
В середине сентября ЦБ РФ делал прогноз, согласно которому по итогам года отток капитала из страны составит около $17 млрд, тогда как ранее оценивал его в $19 млрд.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в первом полугодии 2017 года чистый отток капитала из РФ увеличился с $8,6 млрд до $14,7 млрд.