Пермская школа №127 возобновила работу после трагедии

Пермская школа №127, в которой 15 января произошло нападение на учеников, возобновила свою работу. Меры безопасности усилены. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщило руководство школы.

Была выставлена дополнительная охрана, у входа детей также встречали педагоги. Занятия начались с 8.00 и идут в штатном режиме.

Напомним, после инцидента школа №127 приостановила свою работу. Для учеников были организованы выездные уроки и экскурсии в музей "Россия - моя история". После ЧП во всех школах города начались межведомственные проверки. Педагогам советуют усилить работу с родителями учащихся. В ближайшее время во всех школах пройдут родительские собрания.

Жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Один из детей будет направлен на лечение в Москву. Пермь в связи с трагедией посетила министр образования РФ Ольга Васильева. Подросткам предъявлено обвинение, они арестованы на два месяца. После того, как их состояние улучшится, оба будут переведены в СИЗО.