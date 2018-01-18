В Москве ликвидировали крупный пожар на рынке "Садовод"

Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве ликвидирован. Об этом Накануне.RU сообщили в столичном ГУ МЧС.

"В 00.05 пожар был локализован, в 03.51 - ликвидирован. В тушении принимали участие более 100 человек личного состава и 30 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, горел первый этаж трехэтажного металлического павильона. Из соседних помещений были эвакуированы 40 человек. Площадь возгорания составила 300 кв.м.

На месте работала специальная лаборатория. Как уточнили в МЧС, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксировано.