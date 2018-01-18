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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
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от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Громкое задержание главы разведки центра "Э" в Петербурге: майор полиции сбежал от ФСБ с муляжом 1 млн рублей
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ФСБ России (2016) | Фото:rusvesna.su/

В Приморском районе Санкт-Петербурга при получении 1 млн рублей взятки был задержан начальник отдела по внедрению агентов Центра "Э" Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковника Эдуарда Тугушева.
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Задержание произошло 16 января, известно об этом стало только на следующий день, пишет "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, около 20.30 16 января прохожие на Камышовой улице могли наблюдать, как автомашина "КИА", перепрыгивая через поребрики, пробивая себе колеса и тараня сугробы, уходила от иномарок. Вскоре транспорт уперся в бетонное заграждение, а из салона выбежал водитель с пакетом и убежал в лесополосу за дорогу "Западный скоростной диаметр". По данным "Фонтанки", так продолжалось задержание двух сотрудников полицейского главка.

За несколько минут до погони в кафе на Камышовой улице прошла встреча, на которой Тугушев и его коллега майор полиции, сотрудник одного из отделов Управления уголовного розыска ГУ МВД разговаривали с петербуржцем, "имеющим отношение к угонщикам города".

Подполковник Эдуард Тугушев был задержан на выходе из кафе при передаче денег, которую контролировали оперативники отдела "М" (курируют силовой блок) петербургского управления ФСБ. Его коллега из уголовного розыска успел сесть в машину и сбежать. Причем, в пакете, с которым он скрылся, находились не настоящие деньги, а муляж, подчеркивает издание.

Тугушев и его коллега требовали от своего собеседника в кафе 4 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за угон автомобиля в сентябре 2017 года. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (​получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере).

Как стало известно изданию, незадолго до задержания на Камышовой оба офицера уже получили еще один миллион рублей, и также под запись техники отдела "М" ФСБ.

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18.01.2018 07:39 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
09:39 Екб


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Громкое задержание главы разведки центра "Э" в Петербурге: майор полиции сбежал от ФСБ с муляжом 1 млн рублей
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