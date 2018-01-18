Громкое задержание главы разведки центра "Э" в Петербурге: майор полиции сбежал от ФСБ с муляжом 1 млн рублей

В Приморском районе Санкт-Петербурга при получении 1 млн рублей взятки был задержан начальник отдела по внедрению агентов Центра "Э" Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, подполковника Эдуарда Тугушева.

Задержание произошло 16 января, известно об этом стало только на следующий день, пишет "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, около 20.30 16 января прохожие на Камышовой улице могли наблюдать, как автомашина "КИА", перепрыгивая через поребрики, пробивая себе колеса и тараня сугробы, уходила от иномарок. Вскоре транспорт уперся в бетонное заграждение, а из салона выбежал водитель с пакетом и убежал в лесополосу за дорогу "Западный скоростной диаметр". По данным "Фонтанки", так продолжалось задержание двух сотрудников полицейского главка.

За несколько минут до погони в кафе на Камышовой улице прошла встреча, на которой Тугушев и его коллега майор полиции, сотрудник одного из отделов Управления уголовного розыска ГУ МВД разговаривали с петербуржцем, "имеющим отношение к угонщикам города".



Подполковник Эдуард Тугушев был задержан на выходе из кафе при передаче денег, которую контролировали оперативники отдела "М" (курируют силовой блок) петербургского управления ФСБ. Его коллега из уголовного розыска успел сесть в машину и сбежать. Причем, в пакете, с которым он скрылся, находились не настоящие деньги, а муляж, подчеркивает издание.



Тугушев и его коллега требовали от своего собеседника в кафе 4 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за угон автомобиля в сентябре 2017 года. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (​получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере).

Как стало известно изданию, незадолго до задержания на Камышовой оба офицера уже получили еще один миллион рублей, и также под запись техники отдела "М" ФСБ.