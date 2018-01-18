Решетников на Гайдаровском форуме предложил менять налоговую систему страны "аккуратно и точно"

Губернатор Прикамья Максим Решетников во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что если и менять налоговую систему страны, то аккуратно и точно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Я считаю, что проблема не в налоговой системе, а в неэффективном использовании бюджетных средств. Мы точно можем за эти деньги дать людям и бизнесу более высокий уровень государственных услуг", - заявил Решетников.

По его словам, основные изменения должны произойти в бюджетной политике. Решетников полагает, что не нужно ставить перед налоговой политикой задачу выравнивания регионов.

"Неравенство регионов – это инструмент для развития всей страны", - уверен губернатор края.

Доклад Решетникова состоялся в рамках панельной дискуссии "Налоговая система России: образ будущего". Основным докладчиком на ней был председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Кроме него выступили министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.