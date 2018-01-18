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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Решетников на Гайдаровском форуме предложил менять налоговую систему страны "аккуратно и точно"
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Максим Решетников Гайдаровский форум (2018) (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Максим Решетников во время выступления на Гайдаровском форуме заявил, что если и менять налоговую систему страны, то аккуратно и точно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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"Я считаю, что проблема не в налоговой системе, а в неэффективном использовании бюджетных средств. Мы точно можем за эти деньги дать людям и бизнесу более высокий уровень государственных услуг", - заявил Решетников.

По его словам, основные изменения должны произойти в бюджетной политике. Решетников полагает, что не нужно ставить перед налоговой политикой задачу выравнивания регионов.

Максим Решетников Гайдаровский форум (2018)(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

"Неравенство регионов – это инструмент для развития всей страны", - уверен губернатор края.

Доклад Решетникова состоялся в рамках панельной дискуссии "Налоговая система России: образ будущего". Основным докладчиком на ней был председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Кроме него выступили министр финансов Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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18.01.2018 07:43 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:43 Екб


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Решетников на Гайдаровском форуме предложил менять налоговую систему страны "аккуратно и точно"
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