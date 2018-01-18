Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место в медиарейтинге губернаторов за 2017 год.

Столичный градоначальник упоминался в публикациях в прошлом году более 330 тыс. раз. Рейтинг подготовлен "Медиалогией". Основой для построения рейтингов является медиаиндекс "Медиалогии" - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

На втором месте рейтинга глава Чечни Рамзан Кадыров. Более 165 тыс. раз его упоминали в публикациях в 2017 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в медиарейтинге губернаторов за 2017 год. Он более 190 тыс. раз упоминался в 2017 году в публикациях.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на четвертом месте рейтинга, более 118 тыс. раз упоминался в публикациях в 2017 г.

Глава Крыма Сергей Аксенов на пятом месте рейтинга, более 125 000 раз упоминался в прошлом году в публикациях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался на шестом месте рейтинга. Он упоминался в публикациях в 2017 году более 104 тыс. раз.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на седьмом месте рейтинга, упоминался в публикациях в прошлом году более 75 тыс. раз. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на восьмом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 году более 82 тыс. раз.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев оказался на девятом месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 году более 73 тыс. раз.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оказался на 10-м месте рейтинга. Его упоминали в публикациях в 2017 году более 51 тыс. раз, пишет газета "Ведомости".