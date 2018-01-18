В Югре директор организации по монтажу буровых вышек скрыл 25 млн рублей налогов

В Ханты-Мансийском автономном округе заведено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере предоставления услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек.

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по ХМАО, он подозревается в совершении уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый предоставил в налоговый орган налоговые декларации, с внесенными в них ложными сведениями, уклонившись тем самым от уплаты НДС и на прибыль организации.

К настоящему времени ущерб в 25 млн руб., причиненный государству, подозреваемый добровольно уплатил.