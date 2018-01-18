Сделку Уралвагонзавода с "дочкой" РЖД проверит МВД

МВД проводит проверку сделки Федеральной грузовой компании по аренде 27,2 тыс. полувагонов у "УВЗ-Логистик" ("дочка" Уралвагонзавода), которая была заключена в марте 2016 года.

Об этом рассказали три источника в железнодорожных операторах — конкурентах "УВЗ-Логистик" и подтвердил представитель "Ростеха". После того как Уралвагонзавод перешел под контроль "Ростеха", госкорпорация провела аудит компании, говорит источник, близкий к УВЗ: предварительная оценка показала, что вагоны сдавались в аренду "по заниженной цене", что привело к упущенной выгоде. После этого госкорпорация инициировала проверку в правоохранительных органах, добавил он.

Представитель "Ростеха" подтвердил, что проверка проходит по инициативе госкорпорации при содействии службы безопасности "Ростеха". Размер упущенной выгоды он не раскрыл.

Представительница ФГК подтвердила факт проверки. ФГК оказывает всестороннее содействие в предоставлении необходимой информации уполномоченным органам, сказала она. Представитель РЖД отказался от комментариев.

​Собеседники РБК говорят, что проверка МВД началась в конце 2017 года, ее итоги пока неизвестны, сообщает РБК.