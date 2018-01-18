Ожидается резкий рост ВВП России - Goldman Sachs

Крупные развивающиеся экономики, в том числе России, Индии и Бразилии, в ближайшие годы будут демонстрировать рост.

Об этом сообщили аналитики Goldman Sachs. Их прогноз роста ВВП России значительно выше официального. Так согласно прогнозам, российский ВВП в 2018 году вырастет на 3,3%. Между тем, Минэкономразвития ожидает рост лишь в 2%. В 2019 году, по прогнозам Goldman Sachs, экономика России вырастет на 2,9%, в то время как МЭР прогнозирует рост в 2,2%.

Оценки Goldman Sachs более оптимистичные, чем у других аналитиков. Так, ноябрьский консенсус-прогноз от Bloomberg предсказывал рост ВВП России в 2018–2019 годах лишь на уровне 1,8%. Организация экономического сотрудничества и развития предсказала рост в 2018–2019 годах в 1–1,5%, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что Россия не должна зависеть от колебания цен на нефть, а для этого надо накопить в Фонде национального благосостояния резервы, не задействованные в инфраструктурных проектах, в размере не менее 7% ВВП.