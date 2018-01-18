США оставят свои войска в Сирии даже после разгрома ИГ - Тиллерсон

В обозримом будущем американские военные останутся в Сирии для того, чтобы противодействовать действиям террористов и Ирану.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, целью американских военных будет противодействие возрождению "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). "Пусть все будет предельно ясно: Соединенные Штаты будут поддерживать военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы ИГ не смогло вновь возродиться", — заявил глава внешнеполитического ведомства. Тиллерсон отметил, что США намерены противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии, сообщает ТАСС.

Ранее член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил о том, что США намерены заняться "расчленением" Сирии.