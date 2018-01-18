Самолет с застрявшими в Мексике российскими туристами вылетел в Москву

Застрявших на мексиканском курорте Канкун российских туристов отправили на родину.

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На борту самолета, который вылетел в Москву, находятся 504 россиянина.

Туристам пришлось ждать вылета несколько часов. Лайнер задержали в аэропорту Канкуна из-за задолженности российского перевозчика — авиакомпании "Россия", сообщает РИА "Новости".

Однако как сообщалось ранее, по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексики на рейсе должны были быть депортированы четыре гражданина Армении, поэтому аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера.