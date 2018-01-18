Трамп: Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса

Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес России из-за КНДР.

По словам американского президента, Москва "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса. Глава Белого дома сообщил, что российские власти также оказывают содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. "Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал Трамп.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Кроме того, американский лидер обвинил своих предшественников - Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос.

Что касается президента России Владимира Путина, то по мнению Трампа, он "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что если ситуация не будет разрешена с помощью санкций и дипломатического давления, США будут готовы к военным мерам в отношении КНДР.

Напомним, 3 января северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с руководством Южной Кореи через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.