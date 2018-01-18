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Рубль отпускают в свободное плавание или отправляют в шторм? Уже в текущем году может быть проведена полная либерализация валютного контроля. Минфин запустил обсуждение отмены всех действующих в РФ валютных ограничений для юридических лиц и граждан. Это сопряжено с рисками для экономики, указывают эксперты: спекулянтам станет еще легче управлять курсом нацвалюты в условиях нестабильности, кроме того фактическое упразднение валютного контроля поспособствует еще большему увеличению оттока капитала из страны.
18.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Валентин Катасонов: Центробанк потерял контроль и скрывает реальные цифры оттока капитала из России Центробанк оценил отток капитала из России за 2017 г. в $31,3 млрд. Это притом, что уже было известно и про "антикоррупционный" доклад Трампу, и начались персональные санкции, поджимающие олигархов. Так почему же отток увеличился в 1,6 раза? Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов уверен, что Центробанк не просто потерял контроль над ситуацией, но и скрывает реальные цифры "убегающих" капиталов.
18.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
18.01.2018 02:21 Мск (04:21 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп: Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса
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Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Трамп выступил с резкими обвинениями в адрес России из-за КНДР.
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По словам американского президента, Москва "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса. Глава Белого дома сообщил, что российские власти также оказывают содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. "Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал Трамп.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Кроме того, американский лидер обвинил своих предшественников - Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос.

Что касается президента России Владимира Путина, то по мнению Трампа, он "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что если ситуация не будет разрешена с помощью санкций и дипломатического давления, США будут готовы к военным мерам в отношении КНДР.

Напомним, 3 января северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с руководством Южной Кореи через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.



Развитие сюжета: Ранее 18.01.2018 10:50 Мск
Спортсмены из КНДР будут соревноваться в четырех видах на Олимпийских играх в Южной Корее

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18.01.2018 02:21 Мск | Денис Линов
04:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.01.2018 00:55 Мск
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Ранее 17.01.2018 17:54 Мск
Сборные КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии Олимпиады в Пхенчхане








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Трамп: Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса
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