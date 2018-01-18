Организаторы сети подпольных залов игровых автоматов в Хабаровске оштрафованы на 1 млн рублей

В Хабаровске организаторы сети подпольных залов игровых автоматов с ежедневным доходом в 1 млн руб. получили условные сроки и штраф на общую сумму более 3 млн руб.

Как сообщил Накануне.RU в СК РФ по Хабаровскому краю, четверо мужчин в июле 2016 года оборудовали 11 помещений в торговых центрах, в подвалах, в отдельно стоящих зданиях, установили игровое оборудование, и наняли менеджеров, кассиров, охранника.

В апреле 2017 года следователи при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели одновременно обыски во всех 11 помещениях. В результате был изъят 631 игровой автомат, 11 платежных терминалов, а также 1,4 млн руб. - выручка за один день.

В банду входило 18 человек. Все они признаны виновными. Приговором суда каждому из четырех организаторов преступного бизнеса назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штраф 250 тыс. руб. 14 участников преступной группы приговорены к штрафу в размере 150 тыс. руб.