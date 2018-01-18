Переезжающим на Дальний Восток будут выплачивать по 1 млн рублей - Минвостокразвития

Субсидии на переезд и адаптацию россиян, переезжающих на Дальний Восток из других регионов России по программе трудовой мобильности, увеличат с 225 тыс. руб. до 1 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в Минвостокразвития, в настоящее время действует программа трудовой мобильности, когда субсидируются переезд работника к конкретному работодателю. Выделяются 225 тыс. руб. Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа.

Ранее повысить подъемные до миллиона рублей для желающих переехать на Дальний Восток предложил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Тогда это будет действенный механизм привлечения кадров в дальневосточный регион", - заявил глава региона.

Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, поправки в закон о занятости будут рассмотрены правительством в ближайшее время.