В МИД России раскритиковали международную встречу по КНДР в Ванкувере

Встреча в Ванкувере, которую созвали США и Канада для обсуждения проблемы на Корейском полуострове, не способствует нормализации ситуации, а усугубляет ее.

Об этом говорится в заявлении МИД России. Результаты встречи, которые были изложены в заявлении США и Канады "подтвердили наши сомнения в полезности этого мероприятия", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. "С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов", — сообщает МИД.

Там добавили, что с недоумением восприняли упоминание в документе Китая и России, поскольку министры иностранных дел двух стран приглашены не были. В заявлении МИД считают "абсолютно неприемлемым" решение участников встречи "поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН".

Во встрече в канадском Ванкувере приняли участие представители 20 стран, участвовавших в Корейской войне на стороне Сеула. По итогам встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон будет настаивать на ужесточении санкций против Пхеньяна в случае "последующих провокаций". Также Тиллерсон сообщил, что если ситуация не будет разрешена с помощью санкций и дипломатического давления, США будут готовы к военным мерам, сообщает РБК.

Напомним, неделю назад впервые за два года Сеул и Пхеньян провели переговоры по нормализации двусторонних отношений на министерском уровне.

3 января северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с руководством Южной Кореи через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.