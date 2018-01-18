Три боевых самолета сели на шоссе под Ростовом

В Ростовской области три боевых самолета сели на автотрассу.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны, два Су-30М2 и истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые отработали конвейерную посадку (без полной остановки) на автомобильную дорогу.

Летные учения проходили в плохих погодных условиях. Не смотря на это, посадка на дорогу шириной 18 м была отработана трижды. До сих пор посадку на шоссе выполняли только легкие истребители.

В ходе учения подразделения охраны ВПП также отразили нападение условных диверсантов, а поисково-спасательный вертолет Ка-27 эвакуировал военного, который согласно легенде, был ранен.