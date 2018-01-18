"Не выполнял свои должностные обязанности": в Тимирязевке прокомментировали увольнение декана факультета агрономии

Декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен за "невыполнение своих должностных обязанностей", сообщил Накануне.RU проректор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Сергей Белопухов. По его словам, профессор якобы отвлекал студентов от учебного процесса заявлениями о продаже земель академии, которые не соответствуют действительности.

"Увольняют, прежде всего, за нарушения трудового законодательства. Соловьеву было объявлено два выговора. Факультет должен работать в режиме и выполнять те функции, которые на него возложены. По мнению руководства, Александр Александрович не выполнял свои должностные обязанности, а больше занимался политикой. Его основное утверждение, что земли Тимирязевки будут переданы под застройку, ничем не подкреплено, а он на этом делает акцент, привлекает студентов к протестным мероприятиям", - рассказал проректор РГАУ по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Земли не будут отобраны у Тимирязевки: это подтвердил президент, министр сельского хозяйства и и.о. ректора, заверил проректор вуза. "Эти земли должны находиться в учебном процессе, и факультет агрономии и биотехнологии – основной факультет, который должен использовать эти земли", - сказал Белопухов и добавил, что деканы факультетов должны ежегодно предоставлять руководству вуза свое видение учебного процесса, научно-исследовательской практики на полевой станции, а Александр Соловьев якобы не подготовил полный план развития на 2018 г.

"Факультет агрономии предоставил свои пожелания только на 11,5 га земли из 60, которые имеются на полевой станции. Получается, что 20% территории достаточно, чтобы реализовать задачи, которые декан ставит перед факультетом, а 80% территории – "не наши вопросы". Так не может быть, потому что студенты, преподаватели и сотрудники должны участвовать в работе на всей территории, на всем 101 га, который закреплен за нашим университетом", - добавил Белопухов.

Все деканы имеют возможность дважды в неделю выносить на обсуждение волнующие их вопросы и предлагать решения проблем, но за прошедший год этого не было сделано ни разу, заметил Белопухов.

Проректор назвал увольнение декана факультета агрономии "нормальным процессом" и "рабочей обстановкой" и подчеркнул, что Александр Соловьев остается профессором кафедры.

"В университете заметно реальное движение вперед: открыты новые аудитории, реконструированы учебные лаборатории. Мы закупаем хорошее оборудование, мы двигаемся, не стоим на месте, так что претензии не являются обоснованными. Они должны решаться на месте коллегиально, у нас для этого есть все возможности", - заключил проректор.

Напомним, 16 января декан факультета агрономии и биотехнологий Александр Соловьев лишился своей должности. По его словам, такое кадровое решение было принято из-за его позиции по застройке опытных полей академии и несогласия с деятельностью и.о. ректора академии Галины Золиной.