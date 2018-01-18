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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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"Не выполнял свои должностные обязанности": в Тимирязевке прокомментировали увольнение декана факультета агрономии
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Александр Соловьев, Тимирязевская академия (2018) | Фото: i.mycdn.me

Декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен за "невыполнение своих должностных обязанностей", сообщил Накануне.RU проректор Российского государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева Сергей Белопухов. По его словам, профессор якобы отвлекал студентов от учебного процесса заявлениями о продаже земель академии, которые не соответствуют действительности.
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"Увольняют, прежде всего, за нарушения трудового законодательства. Соловьеву было объявлено два выговора. Факультет должен работать в режиме и выполнять те функции, которые на него возложены. По мнению руководства, Александр Александрович не выполнял свои должностные обязанности, а больше занимался политикой. Его основное утверждение, что земли Тимирязевки будут переданы под застройку, ничем не подкреплено, а он на этом делает акцент, привлекает студентов к протестным мероприятиям", - рассказал проректор РГАУ по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Земли не будут отобраны у Тимирязевки: это подтвердил президент, министр сельского хозяйства и и.о. ректора, заверил проректор вуза. "Эти земли должны находиться в учебном процессе, и факультет агрономии и биотехнологии – основной факультет, который должен использовать эти земли", - сказал Белопухов и добавил, что деканы факультетов должны ежегодно предоставлять руководству вуза свое видение учебного процесса, научно-исследовательской практики на полевой станции, а Александр Соловьев якобы не подготовил полный план развития на 2018 г.

Александр Соловьев, Тимирязевская академия(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

"Факультет агрономии предоставил свои пожелания только на 11,5 га земли из 60, которые имеются на полевой станции. Получается, что 20% территории достаточно, чтобы реализовать задачи, которые декан ставит перед факультетом, а 80% территории – "не наши вопросы". Так не может быть, потому что студенты, преподаватели и сотрудники должны участвовать в работе на всей территории, на всем 101 га, который закреплен за нашим университетом", - добавил Белопухов.

Все деканы имеют возможность дважды в неделю выносить на обсуждение волнующие их вопросы и предлагать решения проблем, но за прошедший год этого не было сделано ни разу, заметил Белопухов.

Проректор назвал увольнение декана факультета агрономии "нормальным процессом" и "рабочей обстановкой" и подчеркнул, что Александр Соловьев остается профессором кафедры.

"В университете заметно реальное движение вперед: открыты новые аудитории, реконструированы учебные лаборатории. Мы закупаем хорошее оборудование, мы двигаемся, не стоим на месте, так что претензии не являются обоснованными. Они должны решаться на месте коллегиально, у нас для этого есть все возможности", - заключил проректор.

Напомним, 16 января декан факультета агрономии и биотехнологий Александр Соловьев лишился своей должности. По его словам, такое кадровое решение было принято из-за его позиции по застройке опытных полей академии и несогласия с деятельностью и.о. ректора академии Галины Золиной.

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, александр соловьев
17.01.2018 22:18 Мск | Москва | Анна Смирнова
00:18 Екб


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"Не выполнял свои должностные обязанности": в Тимирязевке прокомментировали увольнение декана факультета агрономии
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