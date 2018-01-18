На Тайване предложили использовать тысячу ракет для сдерживания КНР

Народно-Освободительная армия Китая (НОАК) отрабатывает действия вблизи Кореи и Тайваня практически синхронно. ВМС НОАК регулярно обходят мятежный остров, а ВВС проводят радиоэлектронную разведку у восточного побережья Тайваня.

Напомним, даже в Корейскую войну в середине прошлых годов КНР во многом вмешалась как в продолжение своей гражданской войны. Тогда гоминьдановцы только закрепились на острове, но уже сложилась ситуация, когда Пекин де-факто не контролировал часть своей территории. Более того, самолёты американского производства бомбили с тайваньских аэродромов города Восточного Китая. Легитимность власти коммунистического режима не признавалась Западом, поэтому, если СССР мог позволить себе отказаться от полномасштабного вмешательства в конфликт, то для КНР такое было неприемлемо. Нынешняя ситуация проистекает из событий тех лет, поэтому вполне закономерно, что Китай готовится одновременно к возможным конфликтам и в Корее и на Тайване.

Тем временем в Тайбэе задумываются о создании оружия, способного поразить Шанхай и плотину Санься на реке Янцзы. Как передают китайские СМИ, генеральный директор Комплексного научно-технического центра университета Даньцзян Су Цзыюнь 13 января выступил с докладом, в котором рассказал, что для "оборонительной экономики" Тайваню нужны правильно организованные инвестиции, по этой причине приоритетом в развитии вооружений должны стать боеприпасы. В качестве примера он рассказал, что тысяча ракет сможет вывести из строя 30 аэропортов, что лишит возможности к действию десантные войска вероятного противника. Главным образом, план предусматривает разрушение военных объектов, но допускается также возможность разрушения объектов гражданской инфраструктуры, в частности, для разрушения ГЭС Санься на реке Янцзы будет достаточно двух ракет.

Такой вариант сдерживания поддерживают даже не все тайваньцы. 15 января тайваньская писательница Хуан Чжисянь опубликовала комментарий, посвящённый возможной бомбардировке ГЭС Санься. Она указала, что уничтожать плотину, пытаясь сдержать возможное нападение Народно-Освободительной армии Китая – всё равно, что пытаться разбить камень яйцом. Если же действительно ударить по материку тысячей ракет, Тайвань будет гарантированно уничтожен ответным ударом. Кроме того, 1,4 млрд людей в КНР – соотечественники тайваньцев и потому вредить им не стоит.

Директор аналитического центра партии Гоминьдан Линь Юфан также выступил против удара по плотине Санься, отметив, что сейчас никто, кроме террористических организаций, не может воспринимать плотины или атомные электростанции как объекты для атаки, так как это повлечёт за собою гибель множества мирных жителей.

Однако, идея ракетного удара по территории материкового Китая высказывается на Тайване уже давно и периодически озвучивается на очень высоком уровне, например в 1999 г. один из тайваньских министров Лю Тайин говорил, что в случае атаки с материка Тайбэй готов ответить ракетным ударом по Шанхаю и Гонконгу.

В 2004 г. политик Ю Сикунь выдвинул теорию "баланса угроз", в которой также угрожал Шанхаю, он в частности, заявлял: "вы бьёте по мне сотней ракет, я отвечаю пятьюдесятью; вы атакуете Тайбэй и Гаосюн, а я - Шанхай".

Атакой на ГЭС Сянься в середине нулевых угрожали и некоторые японские политики. В этой связи в Китае бытует мнение, будто лидеры Демократической прогрессивной партии Тайваня и сторонники "независимости" острова попросту озвучивают идеи Вашингтона и Токио, выступающих за разрушение ключевых инфраструктурных объектов в КНР.

Однако, обладает ли Тайвань оружием, способным действительно поразить Шанхай и ГЭС Санься? В настоящее время идёт разработка проекта ракеты "Юньфэн" дальностью стрельбы в 2 тыс. км. Её первоначальные испытания прошли в 2008 г., предполагалось выпустить небольшую серию таких ракет, но в 2014 г. проект был отложен. Возможно, нынешнее руководство считает "Юньфэны" оружием не эффективного, но лишь ограниченного сдерживания.

Поэтому политики и эксперты, рассуждающие о ракетном ударе по КНР, обманывают людей и сами себя.