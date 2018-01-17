Силуанов хочет превратить Россию во "вторую Норвегию"

Министр финансов России Антон Силуанов хочет видеть страну "второй Норвегией".

В интервью телеканалу РБК глава Минфина сказал, что Россия не должна зависеть от колебания цен на нефть, а для этого надо накопить в Фонде национального благосостояния резервы, не задействованные в инфраструктурных проектах, в размере не менее 7% ВВП.

По словам Силуанова, бюджет, расходы которого покрываются из сырьевых доходов, является "катализатором нестабильности", так как именно нем на прежде всего сказывается снижение нефтяных цен.

"Чтобы бюджет перестал быть таким катализатором кризисных явлений, нам необходимо иметь сбалансированный объем бюджета при любых обстоятельствах. Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет", - заявил Силуанов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в среду, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала не впадать в эйфорию от растущих цен на нефть.