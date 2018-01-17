Расследование убийства оренбургского бизнесмена и его сына взяли на контроль в Москве

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате комитета расследование убийства бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбургской области.

"Около 9 часов 17 января во дворе жилых домов № № 96 и 98 по улице Карагандинской города Оренбурга в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" обнаружены тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ножевыми ранениями. По данному факту СУ СКР по Оренбургской области незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователями СКР проведен тщательный осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе связь преступления с профессиональной деятельностью потерпевшего, а также версию о личной неприязни.

В Оренбург уже направлен следователь ГСУ.

Ранее следственная группа уже обратилась к местным жителям с призывом помочь в розыске преступников и выяснении деталей преступления: " "Следователи обращаются к жителям и гостям города: если Вы в период с 7.30 до 8.10 часов 17 января 2018 года проезжали на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, по улицам: Медногорская, Луговая, Киевская, Карагандинская города Оренбурга, придворовых территориях данного района, либо обладаете иной значимой информацией по делу, обратиться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ по адресу: Оренбург, улица Набережная, 25/1, или по телефонам: 8 (3532) 34-38-01, 79-04-02".