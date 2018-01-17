Минкультуры перенесло прокат "Приключения Паддингтона 2" из-за выхода "иного фильма"

Министерство культуры России перенесло премьеру фильма "Приключения Паддингтона 2" за день до старта ленты в прокате. Такая беспрецедентная мера была принята в связи с тем, что в прокат выходит "иной фильм".

"С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм "Приключения Паддингтона 2" с датой начала проката - 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от министерства культуры о том, что в запрошенной дате (релиза – прим. ред.) 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм", - сообщили "Интерфаксу" в компании "Вольга" в среду.

В копии письма Минкультуры от 17 января говорится, что это решение было принято в связи с тем, что 18 января совпадало с "датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм".

18 января в прокат выходят российские картины "Скиф", "Карп отмороженный", "Мешок без дна", зарубежные ленты "Форма воды", "Тёмные времена" и другие.

В то же время, как предположил собеседник "Коммерсанта", таким образом регулятор хочет убрать конкурентов фильма "Движение вверх", который идет в кинотеатрах с 28 декабря и до сих пор лидирует по числу сеансов.

Согласно данным электронной системы ЕАИС, сумма билетов по перепродаже на "Приключения Паддингтона 2" превысила 700 тыс руб.