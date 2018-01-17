СК проверит сотрудников своего якутского управления на предмет волокиты в деле избитой врачом пациентки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить подчиненных в Якутии, которые принимали обращение избитой врачом женщины.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сети появилось видео, на котором врач одной из якутских больниц нападает на пациентку. "Стало известно, что потерпевшая еще 2 января 2018 года обращалась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления", - рассказала Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Теперь сотрудников местного СУ СКР проверят на предмет волокиты. "Кроме этого Председателем СК России ход и результаты проверки по факту избиения медицинским работником пациентки медучреждения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавила Петренко.

Напомним, ранее о проверках ситуации заявили прокуратура и министерство здравоохранения.

"Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", - сказали в Минздраве.

В ведомстве назвали случай "вопиющим". "Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", - отметили в Минздраве Якутии.

"Прокуратура города Нерюнгри проводит проверку по факту размещения на сайте "Якутск.ру", иных информационных агентствах в сети Интернет видео, где медицинский работник одной из участковых больниц Нерюнгринского района наносит удары пациентке, пришедшей на прием, - сообщилиНакануне.RU в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, по результатам решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц".

Местные СМИ сообщают, что драка между врачом и пациенткой произошла еще 31 декабря, на новогодней дискотеке. Женщина пришла на следующий день в травмпункт снимать побои, однако там она снова наткнулась на обидчика.