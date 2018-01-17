Пожарные вынесли из горящего в Екатеринбурге цеха 14 газовых баллонов

В Екатеринбурге вечером в среду, 17 января, загорелся производственный цех на ул. Луганской. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на месте ЧП работают более 60 пожарных и 14 единиц специальной техники.

Огонь охватил площадь в 200 кв. м. Пожарным удалось обнаружить и оперативно вынести с горящей территории 14 газовых баллонов. Один баллон взорвался в цехе, из-за чего увеличилась площадь пожара.

Пострадавших в ЧП нет.

"Борьба с огнем осложняется отсутствием водоисточников в районе очага пожара. Для бесперебойной подачи воды на тушение огня задействованы два передвижных водоема объемом 10 и 13 тонн. Доставка воды к месту пожара осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в трех км от пожара.

На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Огнеборцы принимают меры к локализации огня. По предварительной информации, в цехе на момент пожара людей не было", - сообщили в МЧС.

Спасатели отмечают, что цех стоит отдельно от других зданий, и угрозы перекидывания пламени за его пределы нет.