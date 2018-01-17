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Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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Новости
17.01.2018 18:38 Мск (20:38 Екб)
общество | Курганская область
Зауральские учителя, обращавшиеся к Путину, отменяют забастовку после вмешательства прокуратуры и главы региона
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Алексей Кокорин, учителя, Зверинка, встреча (2017) | Фото:kurganobl.ru

В Зауралье после вмешательства прокуратуры и губернатора в ситуацию с невыплатами надбавок учителям одной из районных школ региона последовало несколько отставок.
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Так, глава региона Алексей Кокорин принял отставку директора регионального департамента образования и науки Натальи Бобковой (правда, в официальном сообщении на сайте администрации региона говорится, что Бобкова "покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью". Перед отставкой она освободила от должности главу управления финобеспечения системы образования департамента Елену Никитину. Ну а в Звериноголовской школе сообщили об увольнении директора учреждения Татьяны Аргинбаевой.

Как рассказал Накануне.RU педагог Звериноголовской школы Владимир Кочеулов, коллектив учителей был обнадежен вмешательством в ситуацию надзорного ведомства и губернатора, поэтому план по забастовке с 22 января будет отозван, и занятия в школе продолжатся. По словам педагога, сотрудники прокуратуры работают сейчас не только в школе, где не выплачивались положенные надбавки, но и в администрации района, куда региональный бюджет направлял средства, но до учителей они не доходили. Из-за снижения зарплат педагоги были вынуждены записывать видеообращение к президенту страны.

Другие новости по темам: звериноголовское, зарплата, долги по зарплате, прокурорская проверка
17.01.2018 18:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 07:44 Мск
После бунта учителей губернатор Зауралья отправил в отставку начальника департамента образования и науки региона

Ранее 15.01.2018 11:28 Мск
Бастующие учителя Зауралья в ближайшее время получат свои законные надбавки к зарплате

Ранее 12.01.2018 15:12 Мск
В ситуацию с невыплатой зарплаты сельским учителям в Зауралье подключился прокурор региона

Ранее 12.01.2018 10:51 Мск
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Ранее 11.01.2018 20:11 Мск
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок

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"Моя цель - разобраться". Глава Зауралья пообщался с сельскими учителями, которые записали видеообращение к президенту Путину

Ранее 14.12.2017 07:58 Мск
Сельские учителя Зауралья обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в снижении зарплаты и отмене льгот ЖКХ








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Зауральские учителя, обращавшиеся к Путину, отменяют забастовку после вмешательства прокуратуры и главы региона
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