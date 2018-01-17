Зауральские учителя, обращавшиеся к Путину, отменяют забастовку после вмешательства прокуратуры и главы региона

В Зауралье после вмешательства прокуратуры и губернатора в ситуацию с невыплатами надбавок учителям одной из районных школ региона последовало несколько отставок.

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Так, глава региона Алексей Кокорин принял отставку директора регионального департамента образования и науки Натальи Бобковой (правда, в официальном сообщении на сайте администрации региона говорится, что Бобкова "покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью". Перед отставкой она освободила от должности главу управления финобеспечения системы образования департамента Елену Никитину. Ну а в Звериноголовской школе сообщили об увольнении директора учреждения Татьяны Аргинбаевой.

Как рассказал Накануне.RU педагог Звериноголовской школы Владимир Кочеулов, коллектив учителей был обнадежен вмешательством в ситуацию надзорного ведомства и губернатора, поэтому план по забастовке с 22 января будет отозван, и занятия в школе продолжатся. По словам педагога, сотрудники прокуратуры работают сейчас не только в школе, где не выплачивались положенные надбавки, но и в администрации района, куда региональный бюджет направлял средства, но до учителей они не доходили. Из-за снижения зарплат педагоги были вынуждены записывать видеообращение к президенту страны.