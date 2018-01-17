Украина бросила Крым в 2014 году ради избрания Порошенко, - украинский посол

Киев не стал вводить военное положение для борьбы за Крым в 2014 году, чтобы провести выборы президента. Об этом заявил на суде по "делу Януковича" посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент Накануне.RU.

"Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские", - сказал Дещица.

По существу он признал, что новые киевские власти отказались от Крыма ради избрания Петра Порошенко.

"Показания господина Дещицы невероятно напоминают чистосердечное признание в государственной измене, совершенной группой лиц по предварительному сговору", - написал украинский журналист Максим Бужанский.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.