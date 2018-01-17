СК проверит ЧП с нападением собаки на двухлетнего мальчика в Ревде

В Ревде Следственный комитет начал проверку после сообщений о нападении собаки на двухлетнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что днём 17 января собака покусала ребёнка во время его прогулки с бабушкой в частном секторе по улице Демьяна Бедного.

"В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе, выясняется, является ли собака безнадзорной. Принимаются меры к опросу родных пострадавшего мальчика и возможных очевидцев происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Следствием также будет выясняться, в полной ли мере выполняют свои функциональные обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова животных (в случае, если собака была бездомной). По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - отметил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.