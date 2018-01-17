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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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СК проверит ЧП с нападением собаки на двухлетнего мальчика в Ревде
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собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными (2017) | Фото: btv.md

В Ревде Следственный комитет начал проверку после сообщений о нападении собаки на двухлетнего мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что днём 17 января собака покусала ребёнка во время его прогулки с бабушкой в частном секторе по улице Демьяна Бедного.

"В ходе проверки следователем СКР выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, в том числе, выясняется, является ли собака безнадзорной. Принимаются меры к опросу родных пострадавшего мальчика и возможных очевидцев происшествия. Устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. Следствием также будет выясняться, в полной ли мере выполняют свои функциональные обязанности должностные лица, на которых возложены вопросы организации отлова животных (в случае, если собака была бездомной). По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - отметил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

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17.01.2018 18:15 Мск | Ревда | информационная служба Накануне.RU
20:15 Екб


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СК проверит ЧП с нападением собаки на двухлетнего мальчика в Ревде
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