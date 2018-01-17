Набиуллина призвала не обольщаться высокими ценами на нефть

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала не впадать в эйфорию от растущей цены на нефть. Выступая на Гайдаровском форуме она заявила, что неопределенность на нефтяном рынке высока: "Мы должны быть, тем не менее, очень внимательны к рискам финансовой стабильности и к ценам на нефть", - говорит Набиуллина.

Напомним, на прошлой неделе цена барреля нефти марки Brent превысила $70 впервые с начала декабря 2014 года, когда начался резкий спад котировок.

Причиной роста эксперты называют инерцию от снижения избыточных запасов углеводородов в США и рост потребления в этой стране из-за холодной зимы. Американская марка WTI тоже подорожала до рекордного за три года уровня - $64,5 за баррель.

К 5 января запасы нефти в США снизились на 4,95 млн баррелей, что оказалось более чем на 1 млн баррелей больше прогнозов. Добыча нефти в США за расчетный период снизилась на 290 тыс. баррелей в сутки до 9,5 млн баррелей. Серия последовательных снижений запасов в США в зимний сезон оказалась самой длинной за десятилетие.