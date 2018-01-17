Сборные КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии Олимпиады в Пхенчхане

На открытии Олимпийских игр в Пхенчхане сборные Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом с изображением Корейского полуострова на белом фоне. Также у двух стран будет общая женская сборная по хоккею, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что КНДР отправит на Олимпиаду к южным соседям большую делегацию в 550 человек.

Договоренность о совместном выступлении была достигнута в начале января. Переговоры начались впервые с 2015 г.

Сборные Северной и Южной Кореи уже трижды в истории Олимпиад проходили на церемониях под объединенным флагом: в 2000 году на Играх в Сиднее, в 2004-м в Афинах и в 2006-м в Турине, отмечает "Медуза".

Интересно, что планы по объединению женских сборных по хоккею были активно раскритикованы в Сеуле. Так, тренер южнокорейской сборной заявлял, что объединение команд может поставить крест на шансах Сеула завоевать золотую медаль в этом виде спорта.