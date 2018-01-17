В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта двух школьников, в результате которого один их них получил ножевое ранение

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения, причиненного 16-летнему школьнику. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, конфликт между учащимися 9 класса произошел сегодня на перемене в школе поселка Смольное Сосновского района. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. Пострадавшего уже отпустили домой из больницы.

"По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в рамках которого будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе", - сообщили в региональном СК.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области взяла на контроль ситуацию по факту конфликта между школьниками. Завтра будет проведено внеплановое заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сосновского района.

Ирина Буторина призвала не делать поспешных выводов о причинах конфликта двух школьников. "Призываю всех не делать поспешных выводов о детях, их семьях, причинах конфликта и т.д. Завтра 18.01. я провожу совещание в администрации района, проанализируем эффективность работы каждой службы, входящей в систему профилактики, с семьями этих подростков, обсудим общие вопросы, касающиеся разрешения конфликтов в образовательных организациях. В интересах самих детей сейчас тщательно разобраться в ситуации и сделать необходимые оргвыводы", - написала она.