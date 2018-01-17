Депутаты Чайковского единогласно поддержали объединение в городской округ

Депутаты Чайковского городского поселения сегодня провели внеочередное заседание думы. Главным вопросом стало объединение поселения и района в округ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

"За" проголосовали все 17 присутствующих на заседании депутатов. Решение вступает в силу со дня его принятия, то есть с 17 января 2018 года. Теперь оно будет направлено в Земское собрание Чайковского района для согласования и поддержания инициативы городского парламента. Заседание земцев по этому вопросу назначено на 18 января.

Напомним, что жители на публичных слушаниях, прошедших 11 января 2018 года в драмтеатре, выразили свое согласие на преобразование Чайковского городского поселения в городской округ. В полном соответствии с федеральным и региональным законодательством депутаты приняли решение выдвинуть инициативу о наделении муниципального образования "Чайковское городское поселение" статусом городского округа.