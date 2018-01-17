В свердловском городе ГИБДД закрыла движение общественного транспорта: причина - безопасность

В Реже ГИБДД временно ограничила движение общественного транспорта по ряду улиц. Причиной стало неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и непринятием владельцем дороги своевременных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с 20.00 17 января временное ограничение в осуществление перевозок пассажиров автобусами вводится по улицам Спортивная и Краснофлотцев на маршрутах №1, 2, 2 "а", 3, 5 "а", 8, 11 и 15.

Как уточнили в ведомстве, причиной таких кардинальных мер послужили недостатки зимнего содержания дороги. В частности, речь идет о несвоевременной обработке дороги противогололедными материалами и ликвидации сформированных снежных валов вдоль края проезжей части.

Всего с начала текущего года в рамках исполнения контрольно-надзорных функций сотрудниками ГИБДД выдано 29 предписаний на устранение недостатков. На устранение выявленных в ходе сегодняшней проверки недостатков выдано шесть предписаний. За допущенные нарушения в отношении должностного лица составлен административный материал, вынесено определение о возбуждении дела в отношении собственника автомобильной дороги.