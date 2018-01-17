Верховная рада проголосовала против разрыва дипотношений с Россией

Верховная рада Украины, которая второй день рассматривает поправки в законопроект о реинтеграции Донбасса, не проголосовала за поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее почти с тем же результатом Рада отклонила признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями".