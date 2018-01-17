В Челябинске открылся предвыборный штаб Владимира Путина

В Челябинске состоялось официальное открытие штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Сопредседателями штаба стали доверенные лица кандидата сопредседатель челябинского штаба ОНФ Олег Лукин, координатор в Челябинской области общероссийского движения "Бессмертный полк России" Елена Скорнякова, почетный гражданин Снежинска, разработчик ядерного оружия из снежинского ядерного центра Георгий Рыкованов и председатель Совета челябинского регионального отделения "Поискового движения России" Антон Шарпилов.

В состав штаба войдут около 40 человек, в том числе известные общественники, представители движения "За возрождение Урала", члены Совета ветеранов, МГЕР, депутаты ЗСО.

Как отметил Олег Лукин, сейчас идет первый этап работы штаба, есть юридические аспекты, которые необходимо выполнить. "Основная задача штаба в данный период времени – проверить подписные листы на предмет ошибок. Документы, которые мы отправим в Центральную избирательную комиссию, не должны вызывать никаких сомнений и претензий. После того, как наш кандидат будет официально утвержден, штаб перейдет к более тесной работе с населением", - подчеркнул он.