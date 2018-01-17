Следователи ищут записи с автомобильных видеорегистраторов по делу об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

Следователи СКР обращаются к жителям и гостям Оренбурга с просьбой помочь в розыске неизвестных злоумышленников, подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына. Нужны записи с автомобильных видеорегистраторов.

Напомним, сегодня, 17 января, около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и 98 по улице Карагандинской в салоне автомобиля "Тойота Ленд Крузер 200" были найдены трупы 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына. У них обнаружены множественные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Его ведет первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Оренбургской области.

Фото с места убийства

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, в настоящее время расследование этого резонансного преступления продолжается. Работу ведут полицейские, а также наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.

"Следователи обращаются к жителям и гостям города: если Вы в период с 7.30 до 8.10 часов 17 января 2018 года проезжали на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, по улицам: Медногорская, Луговая, Киевская, Карагандинская города Оренбурга, придворовых территориях данного района, либо обладаете иной значимой информацией по делу, обратиться в региональное следственное управление Следственного комитета РФ по адресу: Оренбург, улица Набережная, 25/1, или по телефонам: 8 (3532) 34-38-01, 79-04-02", - добавили в ведомстве.