МЧС: конструкции тюменской сгоревшей многоэтажки не повреждены

Эксперты завершили обследование дома №4 по ул. Олимпийская. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по результатам проведенного обследования? никаких повреждений конструкций здания не выявлено.

Это означает, что дом можно отремонтировать и вновь вводить в эксплуатацию.

Как сообщало Накануне.RU, дом загорелся вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.