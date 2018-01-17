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Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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МЧС: конструкции тюменской сгоревшей многоэтажки не повреждены
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Тюмень Олимпийская пожар (2018) | Фото: tyumen.sledcom.ru

Эксперты завершили обследование дома №4 по ул. Олимпийская. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по результатам проведенного обследования? никаких повреждений конструкций здания не выявлено.

Это означает, что дом можно отремонтировать и вновь вводить в эксплуатацию.

Как сообщало Накануне.RU, дом загорелся вечером 8 января. Площадь его составила 1,5 тыс. "квадратов". Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в поджоге здания арестован. Пострадавшие жильцы расселены в гостиницу "Колос", город и область помогут им материально. Здание ремонтировали в 2009 г., в том числе утепляли фасад.

Другие новости по темам: пожар, Олимпийская, Тюмень, уголовное дело, поджог
17.01.2018 15:48 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 15:43 Мск
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МЧС: конструкции тюменской сгоревшей многоэтажки не повреждены
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