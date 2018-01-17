В Курганской области избрали самого молодого главу района

Депутаты Кетовской районной думы 17 января проголосовали за назначение нового руководителя муниципалитета - главой Кетовского района стал заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов.

Кандидатуру Архипова поддержали 13 из 15 парламентариев, сообщили Накануне.RU в администрации района.

Известно, что Владимиру Архипову чуть больше 30 лет, однако несмотря на молодой возраст, он успешно зарекомендовал себя на различных должностях в правительстве области.

"Владимир - очень ответственный и целеустремленный человек. Посмотрим как он будет вести свою политику в должности главы района. Там много проблем, район большой, но, думаю, Владимир справится", - сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве Зауралья.

Известно, что Владимир Архипов женат и воспитывает двоих детей. Жена Юлия - работник банковской сферы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший глава Кетовского района Александр Носков был осужден за получение взятки в значительном размере за незаконные действия и злоупотребление должностными полномочиями. Носков 26 октября написал заявление об уходе с должности.