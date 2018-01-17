На Среднем Урале собака напала на маленького ребенка, когда он гулял с бабушкой

В Ревде собака покусала ребенка 2016 года рождения, гулявшего с бабушкой. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 17 января во время прогулки в частном секторе по ул. Демьяна Бедного.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе является ли собака безнадзорной. В случае, если собака бездомная, надзорное ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных на территории городского округа. Если у животного будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании в пользу ребенка с хозяина собаки суммы причиненного морального вреда.

В настоящее время надзорное ведомство запросило в больнице документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью.