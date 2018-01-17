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Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


В КПРФ сравнивают ажиотаж вокруг Грудинина с выборами 1996 года Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин после выдвижения обошел все телеканалы. А затем резко исчез оттуда, вместо этого потоком пошла компрометирующая "красного" кандидата в президенты информация. Федеральные СМИ обсуждали заграничные счета Грудинина, его национальность и форму собственности предприятия. В самой КПРФ уверены, что во время новогодних праздников в Администрации президента получили цифры рейтингов руководителя совхоза и решили его атаковать.
17.01.2018
политика ;
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На Среднем Урале собака напала на маленького ребенка, когда он гулял с бабушкой
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Бешенство, бешенная собака, бешенное животное (2017) | Фото: https://vk.com/

В Ревде собака покусала ребенка 2016 года рождения, гулявшего с бабушкой. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 17 января во время прогулки в частном секторе по ул. Демьяна Бедного.

В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе является ли собака безнадзорной. В случае, если собака бездомная, надзорное ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных на территории городского округа. Если у животного будет установлен хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании в пользу ребенка с хозяина собаки суммы причиненного морального вреда.

В настоящее время надзорное ведомство запросило в больнице документы с целью выяснения степени тяжести причиненного вреда здоровью.

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17.01.2018 15:38 Мск | Ревда | информационная служба Накануне.RU
17:38 Екб


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На Среднем Урале собака напала на маленького ребенка, когда он гулял с бабушкой
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