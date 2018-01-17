Путин 18 января посетит мероприятия, посвященные 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин 18 января примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда.

Кроме того, Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда "Шлиссельбург". Участники встречи увидят фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке.