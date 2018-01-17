Дубровский отправил в отставку министра экологии Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский отправил в отставку министра экологии области Ирину Гладкову. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Освободить Гладкову Ирину Александровну от замещаемой должности Министра экологии Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 19 января 2018 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в документе.

Напомним, накануне стало известно, что Гладкова написала заявление на увольнение.

И.о. министра экологии назначена начальник управления охраны окружающей среды Яна Куприкова. К своим обязанностям она приступит с 22 января.

"До назначения Министра экологии Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Куприкову Яну Анатольевну, начальника управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области, без освобождения Куприковой Я.А. от основных должностных обязанностей по замещаемой должности с 22 января 2018 года, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности Министра экологии Челябинской области", - отмечается в постановлении.