На Среднем Урале разыскивают очевидцев ДТП с четырьмя погибшими.

Сама авария произошла 8 января около 13.25 на 10 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. Автомобиль "Кia Rio", двигавшийся со стороны Екатеринбурга, лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся ему на встречу. В результате ДТП пассажир иномарки 1989 года рождения, а также водитель отечественного авто - мужчина 1982 года рождения и его мать 1954 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Жена водителя ВАЗа и две ее дочери 2016 и 2013 годов рождения, а также водитель "Кia" после аварии были доставлены в больницу города Заречный. Старшая девочка скончалась в больнице 11 января, младшая - переведена на лечение в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, по факту ДТП возбужденно уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". С целью всестороннего и полного расследования органы внутренних дел просят очевидцев данной аварии обратиться в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 31, либо позвонить по телефону 8 (343) 354-59-13 или по линии 02.