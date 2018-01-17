Напавшие на школу пермяки пройдут психиатрическую экспертизу

Подросткам, обвиняемым в покушении на убийство двух и более людей в рамках нападения на пермскую школу №127, грозит психиатрическая экспертиза, передает корреспондент Накануне.RU.

"Как только позволит здоровье, обвиняемых направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для установления их состояния до и во время совершения преступления и их способности правильно воспринимать свои действия и их последствия", - рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Напомним, подросткам предъявлено обвинение, они арестованы на два месяца. После того, как их состояние улучшится, оба будут переведены в СИЗО.